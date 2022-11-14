По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве ожидается от нуля до -1 градуса. Температура воздуха в столице за сутки упала на девять-десять градусов.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд 45-летней давности. В полночь 13 ноября в столице было зафиксировано 11,1 градуса тепла.

Однако уже 14 ноября резко похолодало.

Сегодня днем в Москве воздух прогреется только +1 градуса тепла, а ночью столбики термометров покажут -3…-5. При этом осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями и возможна гололедица.

В нем Гидрометцентре отметили, что днем задует северный и северо-западный ветер со скоростью 8–13 м/с, возможны порывы до 17 м/c.