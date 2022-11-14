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15 часов назад

Прогноз погоды: в Москве резко похолодало

Алиса Селезнёва

По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве ожидается от нуля до -1 градуса. Температура воздуха в столице за сутки упала на девять-десять градусов.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд 45-летней давности. В полночь 13 ноября в столице было зафиксировано 11,1 градуса тепла.

Однако уже 14 ноября резко похолодало.

Сегодня днем в Москве воздух прогреется только +1 градуса тепла, а ночью столбики термометров покажут -3…-5. При этом осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями и возможна гололедица.

В нем Гидрометцентре отметили, что днем задует северный и северо-западный ветер со скоростью 8–13 м/с, возможны порывы до 17 м/c.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил москвичей, что предстоящая неделя ознаменуется коренным переломом – «произойдет смена» с осени на зиму. К 19-20 ноября будет кратковременный снег, по ночам ожидается до 10, днем 2… 7. В столице появятся сугробы до 8 см, на юге Подмосковья до 15 см.

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