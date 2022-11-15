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10 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 2 градусов

ТАССиещё 2

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается во вторник в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 2 градусов мороза до нуля, в ночь на среду температура опустится до минус 4.

В Подмосковье днем возможны заморозки до 4 градусов, в ночные часы - до 6 градусов.

"Небольшой снег, по области местами умеренный. Местами гололедица", - говорится в сообщении.

Скорость южного ветра во вторник будет до 9 м/с, атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба.

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