В Москве ожидаются облачная погода и до 11 градусов тепла

Облачная погода, небольшой дождь и температура воздуха до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер западный, 8-13 м/с, местами с порывами до 20 м/с, в связи с чем 12 ноября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.