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3 часа назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается до 11 градусов тепла и дождь

ТАСС

Облачная погода, небольшой дождь и температура воздуха до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются облачная погода и до 11 градусов тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер западный, 8-13 м/с, местами с порывами до 20 м/с, в связи с чем 12 ноября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 8-13 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.

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