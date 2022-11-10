Москвичам пообещали заморозки и снег

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с воскресенья, 13 ноября, в Москве ожидается резкое похолодание. Как сообщает ТАСС, синоптик спрогнозировал, что уже к понедельнику, 14 ноября, дневная температура опустится до отрицательных значений, а местами выпадет небольшой снег.

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По словам метеоролога, днем в четверг и пятницу, 10 и 11 ноября, температурный фон прогнозируется на 7 градусов выше нормы — до +7-9 градусов. В субботу, 12 ноября, станет еще теплее — до +12 градусов. Такие показатели могут побить многолетний метеорологический рекорд. В ночь на 13 ноября будет тепло, однако во второй половине дня воздух остынет до +4-5 градусов.

«Будет аномальный ход погоды. Обычно температура днем повышается по сравнению с ночью. 14 числа по сравнению с субботой, за один день, температура понизится примерно на 10 градусов. И днем, и ночью ожидается от - 3 до +2 градусов. Местами прогнозируется небольшой снег», — рассказал Вильфанд.