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49 минут назад

Прогноз погоды: Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с 1948 года

Москва24

В Москве ночь на среду стала самой теплой с 1948 года, минимальная температура в ночные часы составила 5,8 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с 1948 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"В метеоистории это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", – рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что ближайшие 4 ночи тоже ожидаются теплыми не по сезону. По его словам, высока вероятность установления новых рекордов тепла в темное время суток.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве настоящая зима наступит тогда, когда появится устойчивый снежный покров. По ее словам, чтобы снег сохранился, среднесуточная температура должна быть отрицательной.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,ВДНХ,
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