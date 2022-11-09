Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с 1948 года

В Москве ночь на среду стала самой теплой с 1948 года, минимальная температура в ночные часы составила 5,8 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"В метеоистории это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", – рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что ближайшие 4 ночи тоже ожидаются теплыми не по сезону. По его словам, высока вероятность установления новых рекордов тепла в темное время суток.