Синоптики предупредили о гололедице в Московской области. Согласно информации Гидрометцентра России, опубликованной на официальном сайте, в столичном регионе действует желтый уровень опасности.

Предупреждение о гололедице будет действовать в Подмосковье до 11:00 мск, после чего уровень погодной опасности снизится до зеленого.

Напомним, что 6 ноября Московской дептранс предупредил жителей столицы об ухудшении погоды — водителей призвали не выезжать на дороги на летних шинах. По прогнозам синоптиков, из-за мокрого снега и снижения температуры на дорогах можно было ожидать гололедицу на дорогах с 19:00 воскресенья, 6 ноября, до 9:00 понедельника, 7 ноября.