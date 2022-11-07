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12 часов назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о гололедице

Никита Бородкин

Синоптики предупредили о гололедице в Московской области. Согласно информации Гидрометцентра России, опубликованной на официальном сайте, в столичном регионе действует желтый уровень опасности.

Предупреждение о гололедице будет действовать в Подмосковье до 11:00 мск, после чего уровень погодной опасности снизится до зеленого.

Напомним, что 6 ноября Московской дептранс предупредил жителей столицы об ухудшении погоды — водителей призвали не выезжать на дороги на летних шинах. По прогнозам синоптиков, из-за мокрого снега и снижения температуры на дорогах можно было ожидать гололедицу на дорогах с 19:00 воскресенья, 6 ноября, до 9:00 понедельника, 7 ноября.

При этом на новой неделе жителям Московского региона эксперты пообещали «температурную вспышку» — с 7 ноября в Центральную Россию придут теплые и влажные массы атлантического воздуха. В результате дневная температура ко вторнику, 8 ноября, вырастет до +4...6 градусов.

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