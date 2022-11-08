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7 часов назад

Прогноз погоды: Москвичей ожидает дождь и до 6 градусов тепла

ТАССиещё 6

Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и температура воздуха до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 4-6 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 2 - плюс 7 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.

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