Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и температура воздуха до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 4-6 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.