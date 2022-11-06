Гололедица и до +3°С ожидается в Москве в воскресенье

Облачная погода с прояснениями, по области местами гололедица и до 3°С тепла ожидают москвичей в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем в столице ожидается в пределах +1…3°С, в ночное время суток ожидается понижение до -1°С. В Подмосковье в воскресенье днем будет от -1°С до 4 градусов тепла, ночь ожидается до -3°С. Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Наступление зимы в Москве и Санкт-Петербурге откладывается из-за потепления. До этого он заявил, что жители Московского региона могут столкнуться 6 ноября с "техногенной гололедицей" на дорогах, так как осадки тают из-за тепла выхлопных труб, а при уменьшении потока машин замерзают. Синоптик отметил, что "настоящая гололедица" может проявиться в связи с погодными условиями 7 ноября, так как в этот день ожидаются осадки, ветер и температура около 0°C.