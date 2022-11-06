В Москве и Санкт-Петербурге ожидается аномальное тепло

"В последние дни среднесуточная температура опускалась ниже нуля градусов в Москве. Такой переход ассоциируется с наступлением зимы, если он устойчив, но она пока что откладывается, ожидается заметное потепление. В понедельник днем температура повысится до 2-4 градусов, во вторник - уже до 4-6 градусов, в среду - до 5-7 градусов, по области - даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов", - сообщил он.