«Армагеддона не обещаю»: синоптик о погоде в Москве

Наступление холодов в Москве спрогнозировал в личном Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Армагеддона не обещаю. Пока обойдется без этого. Но холода наступают, и среднесуточная температура приближается к нулевой отметке. Это указывает на близость так называемой метеорологической зимы. Хотя, конечно, до нее еще далековато», — сказал синоптик.

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По данным Тишковца, температура воздуха в столице составит сегодня днем один-четыре градуса тепла, а в области — от минус одного до плюс четырех градусов. Ожидается облачная погода, без осадков. Он также отметил, что в первый день праздничных выходных, 4 ноября, ситуация будет определяться тыловой частью циклона. Будет облачно, с прояснениями, местами возможен снег. Ночью столбики термометров покажут от минус одного до минус трех в Москве и от нуля до минус пяти градусов в Подмосковье, а днем от нуля до двух градусов тепла и от минус двух до плюс трех градусов соответственно.

«В субботу погода начнет улучшаться. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночью минус четыре-плюс один, а днем ноль-плюс пять. Самый погожий солнечный денек ожидается в воскресенье. Будет солнечно, без осадков, ветер переменный штилевой, но суточные колебания температуры увеличатся. В ночные часы подморозит до минус одного-шести, а днем потеплеет до плюс одно-шести градусов», — уточнил специалист.

На следующей неделе ожидается волна небольшого потепления. Что спровоцирует появление осадков в виде мокрого снега, переходящего в дожди, предупредил Тишковец.

Москвичам пообещали ровную, облачную погоду на праздничные выходные, 4, 5 и 6 ноября. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столице в эти дни днем ожидается от 0 до плюс 5, ночью — от 0 до минус 5 градусов. Своим прогнозом специалист поделился с «Лентой.ру».

В эти дни будет однотипный режим погоды, сообщил Вильфанд.

«Все три дня будет днем от 0 до плюс 5 градусов, ночью 0 — минус 5. И то, плюс 5 градусов — это не по всей Москве, а на юге Новой Москвы, в старой будет холоднее», — поделился синоптик.

В пятницу и субботу, 4 и 5 ноября, будет облачно, но с прояснениями, добавил он. Погода установится преимущественно без осадков.

«В воскресенье, когда через Москву пройдет гребень высокого давления, будет переменная облачность, без осадков и вполне солнечно. В пятницу и субботу солнышко тоже будет проглядывать, но эпизодически, а в воскресный день будет солнечно», — отметил Вильфанд.

Повышения температуры стоит ожидать к следующему вторнику, 8 ноября, считает научный руководитель Гидрометцентра. Тогда ветер начнет дуть с юга, пояснил он.

Зиму холоднее предыдущей спрогнозировал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом метеоролог рассказал на пресс-конференции, его слова цитирует ТАСС.

«В среднем температура в центре России прогнозируется около нормы. Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой», — заявил синоптик.

Специалист добавил, что этой зимой будут частые оттепели и морозы до минус 15-20 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в период ноябрьских праздников в Центральной России установится облачная погода, а дневные температуры не превысят +5 °С.

«По ночам воздух будет остывать до отрицательных значений, температура может понижаться до -5 °С. В дневное время сквозь облака будет пытаться пробиться солнце. Рассчитывать на малооблачную и солнечную погоду, увы, не стоит, потому что облаков будет достаточно много, так что дневной прогрев будет ограничен рамками 0...+5 °С», — сообщила она в интервью радио Sputnik.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Известиями» не исключил, что в Москве в предстоящие выходные может пойти снег. По его словам, он будет слабым и пройдёт лишь в некоторых районах города.

Первый снег улучшает настроение благодаря приятным воспоминаниям, заявила психолог Елена Русинова. В беседе с изданием Life она рассказала о влиянии первого снега на самочувствие.

По ее словам, осенью многие сталкиваются с унынием и депрессией, поскольку этот период ассоциируется с началом работы и новым учебным годом. Ближе к зиме человек, по ее словам, адаптируется к холодной погоде и начинает лучше себя чувствовать.

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«Как известно, привычки формируются от одного дня до 60 дней, и можно сказать, что человек привыкает уже к новому сезону. Поэтому с выпадением первого снега большинство людей адаптируются к обстоятельствам, привыкают к ним и учатся жить в такой обстановке», — отметила специалист.

Первый снег, добавила Русинова, вызывает повышение настроения, как будто «где-то внутри маленький ребенок начинает ликовать». Улучшение психологического самочувствия специалист связала со сменой серых осенних красок на яркий белый цвет и с ностальгией. Психолог указала на то, что при виде первого снега человек возвращается к приятным воспоминаниям из прошлого, связанным с зимой: об играх в снежки, катании на санках и других детских забавах.

В Москве январская температура стала выше на 3 градуса, а июльская – на один. Климат меняется во всей стране, заявил в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Теплеет у нас практически везде на территории страны, и теплеют все сезоны. Это стало особенно заметно с введением новых климатических норм этих летом. По некоторым месяцам было большое повышение средних температур. Если раньше брался ряд наблюдений с 1961 по 1990 год, то осреднение по с 1991 по 2020 год показало, что январская температура в Москве стала выше почти на 3 градуса, и июльская стала выше более чем на градус», - сказал Шувалов.

Он также отметил, что такого холодного сентября в Москве не было с 1997 года.

«Этот сентябрь мы начали с умопомрачительного холода – подобного холодного начала осени в Москве не было с 1997 года. Если мы 19-26 сентября ждем бабьего лета, возвращения температуры в норму и даже выше, то будет не такое холодное впечатление от этого сентября», - отметил Шувалов.

Устойчивые морозы придут в столичный регион не раньше второй декады ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, до 10 ноября установление снежного покрова в столице не прогнозируется.

«Сейчас до 13 ноября пока не ждем и установления устойчивых отрицательных температур, они будут около нуля и чуть выше», — добавил Вильфанд.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы напомнила автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим в холодную погоду. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Вместе с автошколой мосгортранса мы подготовили советы по безопасному вождению в холодную погоду: двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться; при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа; включайте фары в любых условиях ограниченной видимости», – рассказали в ведомстве.

В дептрансе также добавили, что моросящий дождь или снег даже опаснее ливня, потому что на дорогах образуется скользкая грязь и слякоть. Во время движения в тумане ведомство рекомендует включить противотуманные фары, снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.