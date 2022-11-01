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2 часа назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о гололедице

Свободная пресса

1 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и местами — гололедица.

Москвичей предупредили о гололедице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают «Известия», днем в Москве температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов.

В Московской области температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +5 градусов, а ночью — от -4 до 1 градуса выше нуля.

Ветер в первый день ноября ожидается северо-западный с переходом на западный со скоростью 5–10 м/с.

Ранее «Свободная пресса» писала, что на 61-м километре МКАД произошло массовое ДТП. Из-за начавшегося снегопада утром 31 октября в ДТП попали сразу 11 автомобилей.

В результате аварии пострадал один человек.

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