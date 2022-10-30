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1 час назад

Прогноз погоды: В Подмосковье выпал первый снег

Майк Габриелян

В Подмосковье выпал первый крупный снег, на очереди – Москва. Синоптики ждут, что к утру, 31 октября в столице возникнет снежный покров до 3 см. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое дыхание зимы зафиксировано в Сергиево-Посадском районе Московской области. Очевидцы сообщают, что снег идет крупными хлопьями, но на земле сразу тает.

Синоптики прогнозируют, что в ночь с 30 на 31 октября в Москве также выпадет снег. Образуется покров высотой от 0,1 до 3 см, на дорогах возможен гололед.

Ранее стало известно о столичной погоде в День народного единства.

Погода,Общество,Видео,
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