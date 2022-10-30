Первый снег и сильный ветер: погода в Москве ухудшится

«В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до одного сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями», — отметил заммэра.