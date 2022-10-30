Первый снег и сильный ветер: погода в Москве ухудшится

В связи с ухудшением погоды на круглосуточное дежурство переведены полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. По прогнозам синоптиков, сегодня погода ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до одного сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями», — отметил заммэра.
Под особым контролем — объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.
Городские службы следят за состоянием улично-дорожной сети. При необходимости специалисты проведут противогололедную обработку.
Горожан просят быть осторожными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.