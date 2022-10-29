В Москве ожидаются дождь и до 11 градусов тепла

Облачная погода, дождь и температура воздуха до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 7 - 12 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.