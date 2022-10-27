В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
18 часов назад

В Гидрометцентре сообщили о наступлении зимы на большей части России

ТАССиещё 1

Зима пришла в большинство регионов России. Почти 70% территории покрыто снегом, на многих реках начал формироваться лед, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре сообщили о наступлении зимы на большей части России
Фото: ТАССТАСС

"Две трети страны уже покрыто снегом. Снег лежит даже во многих регионах европейской части России: на Урале, Кольском полуострове, в Коми, Архангельской области и даже на самом северо-востоке Приволжского федерального округа. Зима пришла на большую часть территории, хоть в Москве до этого и далеко", - сказал он.

Кроме того, по словам Вильфанда, на многих реках России началось формирование ледового покрова.

"На Печоре формируется плавучий лед, на реках Алтайского края, Бурятии, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского краев тоже ледовые явления. В Якутии уже появляются забереги - это лед вдоль берегов, а также шугоход - рыхлый лед, на севере региона местами уже ледостав. Это тоже хороший признак того, что зима начинает преобладать", - заключил метеоролог.

Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители