В Гидрометцентре сообщили о наступлении зимы на большей части России

"Две трети страны уже покрыто снегом. Снег лежит даже во многих регионах европейской части России: на Урале, Кольском полуострове, в Коми, Архангельской области и даже на самом северо-востоке Приволжского федерального округа. Зима пришла на большую часть территории, хоть в Москве до этого и далеко", - сказал он.