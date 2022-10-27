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6 часов назад

Москвичей предупредили о мокром снеге и ночных заморозках на следующей неделе

Москва24иещё 6

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей, что на следующей неделе в столице может быть мокрый снег и ночные заморозки. Синоптик призвал автомобилистов поменять летнюю резину как можно скорее.

Москвичей предупредили о мокром снеге и ночных заморозках
Фото: ТАССТАСС

"Кто еще не сменил автомобильную резину на зимнюю у своего железного коня, настоятельно рекомендую сделать это в предстоящие выходные. После волны тепла в конце нынешней недели новая неделя начнется с резкого похолодания", – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Леус предупредил, что уже с понедельника в Москве будут ночные заморозки, а воздух днем прогреется только до 2–4 градусов. Синоптик добавил, что потепления ждать не стоит.

По его словам, среднесуточная температура в начале ноября будет ниже 5 градусов. 31 октября и 1 ноября в столичном регионе возможен мокрый снег, сообщил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что предстоящая зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой.

Синоптик пояснил, что изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений, поэтому на температуру воздуха этой зимой будут влиять ряд факторов.

Погода,Новости Москвы,Алексей Карнаухов,
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