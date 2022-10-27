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11 часов назад

Москвичам рассказали об облачной и дождливой погоде в четверг

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Облачная погода с дождем установится в столичном регионе в четверг, 27 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов тепла, по области – от 3 до 8 градусов", – рассказали синоптики.

Также в столичном регионе будет восточный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Давление ожидается на уровне 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России в ближайшие два дня ожидаются сильные осадки. К таковым относятся Калужская, Воронежская и Ростовская области.

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