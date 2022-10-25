В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
23 часа назад

Прогноз погоды: Самая холодная ночь осени зафиксирована в столице

Москва24иещё 1

Во вторник, 25 октября, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 06:00 составила -2,1 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро столицы.

Самая холодная ночь осени зафиксирована в столице
Фото:  портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала нынешней осени", – отметил представитель Метеобюро.

По его словам, предыдущая минимальная температура была зафиксирована в столице 12 октября. Тогда столбики термометров показали -0,2 градуса.

Температурный рекорд 25 октября был установлен 1885 году. Тогда, по данным Метеобюро, температура воздуха опустилась до -15,1 градуса.

В столичном регионе до 09:00 вторника действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью 100–500 метров и гололедицы на отдельных участках дорог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в Москве 25 октября. В столице не ожидаются осадки, а воздух может прогреться до 7 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 1–6 метров в секунду.

Погода,Новости Москвы,Общество,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители