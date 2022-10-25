В Москве во вторник ожидается до +6°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области во вторник, 25 октября, будет до +6°С. В регионе будет переменная облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

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Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+6°С. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +0...+2°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c. Атмосферное давление днем и ночью составит 751 мм рт. ст.