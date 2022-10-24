Синоптики обратились к москвичам с предупреждением

Гидрометцентр России предупреждает жителей Москвы и области о сильном тумане и гололедице.
«Гололедно-изморозевое отложение. Местами туман с видимостью 100-500 метров», – говорится на сайте Гидрометцентра.
Уточняется, что с 24 по 25 октября в регионе вводится «желтый уровень» погодной опасности.
«Желтый уровень погодной опасности» – это второй уровень предупреждения, при котором погодные условия могут быть потенциально опасными. В подобных условиях владельцам личного автотранспорта рекомендуют воздержаться от поездок, а в случае если это невозможно, следует использовать фары ближнего света и снизить скорость движения.
Ранее метеорологи посоветовали московским автомобилистам переходить на зимнюю резину как можно быстрее.