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34 минуты назад

Прогноз погоды: Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Елена Прошина

Гидрометцентр России предупреждает жителей Москвы и области о сильном тумане и гололедице.

Синоптики обратились к москвичам с предупреждением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гололедно-изморозевое отложение. Местами туман с видимостью 100-500 метров», – говорится на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что с 24 по 25 октября в регионе вводится «желтый уровень» погодной опасности.

«Желтый уровень погодной опасности» – это второй уровень предупреждения, при котором погодные условия могут быть потенциально опасными. В подобных условиях владельцам личного автотранспорта рекомендуют воздержаться от поездок, а в случае если это невозможно, следует использовать фары ближнего света и снизить скорость движения.

Ранее метеорологи посоветовали московским автомобилистам переходить на зимнюю резину как можно быстрее.

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