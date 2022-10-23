Предстоящий ноябрь в Москве будет теплее климатической нормы. Об это сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптиков.

"Температура ожидается выше климатической нормы. Обычно уже в первых числах этого месяца средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки ноль градусов", – пояснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России в среднем днем в ноябре температура воздуха будет достигать 3–4 градуса. Ночью ожидаются заморозки с температурой до –4 градусов.

При этом в течение месяца будет постепенно холодать, и к концу ноября дневные температуры могут стать отрицательными. Ближе к декабрю не исключено формирование снежного покрова высотой вплоть до пяти сантиметров.