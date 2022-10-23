В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов тепла

Облачная погода и температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от 4 до 6 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

"Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.