В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов тепла

Облачная погода и температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от 4 до 6 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.
"Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении.
Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 9 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса.