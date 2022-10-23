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23 октября

Прогноз погоды: В Москве ожидается до 8 градусов тепла

ТАССиещё 1

Облачная погода и температура воздуха от 6 до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов тепла
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет от 4 до 6 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

"Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 9 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса.

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