Россиянам сообщили о предзимнем похолодании

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с радио Sputnik сообщил о погоде в выходные и в начале будущей недели. Он отметил, что появление снега спровоцировали низкие температуры ночью и утром.

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«Это был очень редкий снег, робкие отдельные снежинки. Такая возможность существует именно в ночные и утренние часы, когда температура близка к нулю градусов», – подчеркнул специалист.

По словам синоптика, которые приводит НСН, погода в выходные ожидается теплой. Так, столбики термометров покажут до девяти градусов тепла. Однако во вторник, 25 октября, придет волна предзимнего похолодания.

«В Москве, Подмосковье, Тульской, Рязанской, Тверской областях следующая волна предзимнего похолодания ожидается во вторник, снежинок может быть несколько побольше, а температура будет устойчиво отрицательной в ночные часы. Дневная температура – не выше пяти градусов», – резюмировал он.

Как писала Общественная служба новостей ранее, жителей и гостей Москвы ожидают первые заморозки к 24-25 октября, столбики термометров покажут до пяти градусов мороза, сообщил Шувалов.