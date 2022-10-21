В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Россиянам сообщили о предзимнем похолодании

Газета.Ruиещё 2

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с радио Sputnik сообщил о погоде в выходные и в начале будущей недели. Он отметил, что появление снега спровоцировали низкие температуры ночью и утром.

Россиянам сообщили о предзимнем похолодании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это был очень редкий снег, робкие отдельные снежинки. Такая возможность существует именно в ночные и утренние часы, когда температура близка к нулю градусов», – подчеркнул специалист.

По словам синоптика, которые приводит НСН, погода в выходные ожидается теплой. Так, столбики термометров покажут до девяти градусов тепла. Однако во вторник, 25 октября, придет волна предзимнего похолодания.

«В Москве, Подмосковье, Тульской, Рязанской, Тверской областях следующая волна предзимнего похолодания ожидается во вторник, снежинок может быть несколько побольше, а температура будет устойчиво отрицательной в ночные часы. Дневная температура – не выше пяти градусов», – резюмировал он.

Как писала Общественная служба новостей ранее, жителей и гостей Москвы ожидают первые заморозки к 24-25 октября, столбики термометров покажут до пяти градусов мороза, сообщил Шувалов.

Согласно словам синоптика, дожди закончатся к текущей субботе. Люди смогут провести выходные на свежем воздухе.

Погода,Общество,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители