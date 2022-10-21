В ночь на 21 октября, в Подмосковье выпал первый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА Новости.

«Первый снег на севере и северо-западе Подмосковья, Шаховская - граница Тверской и Московской областей. Метеостанции Клин и Волоколамск официально зафиксировали снег в ночные часы», - рассказал эксперт.

Он также добавил, что в ряде районов Московской области отмечены заморозки. В Электростали температура упала до минус 1,4, в Можайске - до минус 1,1, в Волоколамске - до минус 0,2, в Егорьевске - до минус 0,9, а в Луховицах - до минус 0,8.