В ночь на 21 октября, в Подмосковье выпал первый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА Новости.
«Первый снег на севере и северо-западе Подмосковья, Шаховская - граница Тверской и Московской областей. Метеостанции Клин и Волоколамск официально зафиксировали снег в ночные часы», - рассказал эксперт.
Он также добавил, что в ряде районов Московской области отмечены заморозки. В Электростали температура упала до минус 1,4, в Можайске - до минус 1,1, в Волоколамске - до минус 0,2, в Егорьевске - до минус 0,9, а в Луховицах - до минус 0,8.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что теплой погоды в Москве и Подмосковье в ближайшее время ожидать не стоит. Во второй половине недели в регион придет облачный антициклон, который принесет похолодание. Это связано с тем, что воздушные массы идут из северного сектора Атлантики, из акватории Баренцева моря.