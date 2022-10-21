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46 минут назад

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

Алиса Селезнёва

Жителей Москвы на выходных ждет переменчивая погода, которая соответствует нормам «предзимнего» периода. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет разная. Распространяется гребень высокого давления, и в субботу будет преобладать погода облачная, но с прояснениями, будет солнышко появляться, температура от 5 до 8 градусов, без осадков», - сказал он.

А вот в воскресенье, 23 октября, по его словам, станет теплее – столбики термометров покажут около 10 градусов, но зато увеличится облачность и возможны кратковременные осадки.

Такая переменчивая погода соответствует «предзимью», уточнил Роман Вильфанд.

«В метеорологии есть шесть сезонов, так вот один из них – предзимний, он продолжается примерно с середины октября по середину декабря. Нынешняя погода ему практически полностью соответствует», - пояснил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что дожди в столичном регионе закончатся к 22 октября. И уже на следующей неделе, к 26–28 октября, среднесуточная температура понизится до -5 градусов.

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