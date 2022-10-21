Жителей Москвы на выходных ждет переменчивая погода, которая соответствует нормам «предзимнего» периода. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Погода будет разная. Распространяется гребень высокого давления, и в субботу будет преобладать погода облачная, но с прояснениями, будет солнышко появляться, температура от 5 до 8 градусов, без осадков», - сказал он.
А вот в воскресенье, 23 октября, по его словам, станет теплее – столбики термометров покажут около 10 градусов, но зато увеличится облачность и возможны кратковременные осадки.
Такая переменчивая погода соответствует «предзимью», уточнил Роман Вильфанд.
«В метеорологии есть шесть сезонов, так вот один из них – предзимний, он продолжается примерно с середины октября по середину декабря. Нынешняя погода ему практически полностью соответствует», - пояснил он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что дожди в столичном регионе закончатся к 22 октября. И уже на следующей неделе, к 26–28 октября, среднесуточная температура понизится до -5 градусов.