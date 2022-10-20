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20 октября

Москвичам сказали, когда в столицу придут заморозки

Лера Букина

В Москве и Подмосковье первые заморозки начнутся 24–25 октября. В городе ожидается снижение среднесуточной температуры до минус 5 градусов, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, передает News.ru.

Москвичам сказали, когда в столицу придут заморозки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«К 26–28 октября стоит ожидать падения среднесуточной температуры до минус 5 градусов», – подчеркнул он.

Холод будет сопровождаться осадками, которые прекратятся к субботе, 22 октября. Шувалов отметил, что в выходные прогнозируется комфортная температура. Так, жители Москвы смогут посвятить выходные прогулкам на свежем воздухе.

Ранее в ситуационном центре Росгидромета предупредили о похолодании со второй половины текущей недели. В дневное время температура воздуха будет находиться около 5–10 градусов. Также могут быть заморозки. В ночь на пятницу температура воздуха может упасть до минус 3 градусов.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,Росгидромет,
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