Москвичам сказали, когда в столицу придут заморозки

Холод будет сопровождаться осадками, которые прекратятся к субботе, 22 октября. Шувалов отметил, что в выходные прогнозируется комфортная температура. Так, жители Москвы смогут посвятить выходные прогулкам на свежем воздухе.

Ранее в ситуационном центре Росгидромета предупредили о похолодании со второй половины текущей недели. В дневное время температура воздуха будет находиться около 5–10 градусов. Также могут быть заморозки. В ночь на пятницу температура воздуха может упасть до минус 3 градусов.