Дожди в столице будут идти вплоть до четверга, 20 октября. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

По словам метеоролога, в среду, 19 октября, дождь будет уже не таким интенсивным. Ожидаются эпизодические осадки. Синоптик также предупредил, что с четверга в столице начнет холодать.

"Сейчас днем – 10...12 градусов, с четверга уже будет 5...7 градусов и близкая к нулю, по области отрицательная температура ночью", – уточнил Шувалов.