Во вторник, 18 октября, в Москве ожидается сильный дождь и ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Об этом говорится в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 09:00 до 16:00 в столице местами ожидается сильный дождь. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице», – отмечается в сообщении.

Также экстренное предупреждение из-за приближающейся непогоды распространил столичный главк МЧС. В ведомстве призвали горожан обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Также МЧС рекомендует автолюбителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль вдали от деревьев.