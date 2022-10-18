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14 минут назад

Москвичей предупредили о ливне и сильном ветре

Елена Прошина

Во вторник, 18 октября, в Москве ожидается сильный дождь и ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Об этом говорится в Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 09:00 до 16:00 в столице местами ожидается сильный дождь. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице», – отмечается в сообщении.

Также экстренное предупреждение из-за приближающейся непогоды распространил столичный главк МЧС. В ведомстве призвали горожан обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Также МЧС рекомендует автолюбителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль вдали от деревьев.

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности с 11:00 до 21:00.

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