Горожан просят быть внимательными и осторожными.

С 09:00 до 16:00 во вторник, 18 октября, в Москве местами ожидается сильный дождь и ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны повреждения деревьев, линий электропередачи и рекламных конструкций, заторы на дорогах и увеличение случаев травматизма среди населения. Такая погода может привести к росту числа автоаварий.

Горожан просят быть внимательными и осторожными, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, сохранять дистанцию и избегать внезапных маневров.

О скоплениях воды можно сообщить в управу своего района, префектуру округа, единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53 или на портал «Наш город». Если вода затопила дороги и дворовые проезды, следует обращаться в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03. Сообщения о скоплениях воды в подземных переходах принимают в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46.