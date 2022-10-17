Московские синоптики опровергли информацию о первом снеге с 21 октября

«Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон», — заявила Позднякова.