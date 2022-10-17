Московские синоптики опровергли информацию о первом снеге с 21 октября

Холодный антициклон, который придет в Москву в конце этой недели, не даст возможности образоваться облакам со снежными осадками. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон», — заявила Позднякова.
Меторолог добавила, что хоть он и будет холодным, образовываться облакам, из которых может выпасть снег, он не позволит.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил выводы Поздняковой. По его словам, в ночь на пятницу, 21 октября, ожидается переменная облачность и заморозки, но осадков на столицу выпадет.