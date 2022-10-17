Москвичей предупредили о первом снеге

Первый снег в Москве может выпасть уже 17 октября. Об этом заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.
Метеоролог пояснил, что Москва и Московская область «вступают в настоящую осень» и жителям региона стоит готовиться к проливным дождям, похолоданию и первому снегу.
Проливные дожди начнутся в столице с 17 октября, а местами, в основном в Подмосковье, может наблюдаться и первый снег. Столбик термометра в ночное время опустится до нуля, а днем не будет превышать 10 градусов тепла, заявил Александр Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что холодное предзимье наступит в центре европейской части России «как по расписанию».
При этом, по его словам, снег в Москве действительно может выпасть, однако «будет только в воздухе и только ночью», и большинство жителей его все равно не увидит.