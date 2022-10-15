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1 час назад

Прогноз погоды: россиянам рассказали о наступлении предзимья

Майк Габриелян

Холодное предзимье наступает на центр европейской части России. На следующей неделе похолодает до 5 градусов днем. Об этом заявил представитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Числа с 19 начнется уверенное и заметное понижение температуры - и ночи, и дни будут вполне прохладными», - сказал метеоролог.

По его прогнозу предзимье «придет как по расписанию». В Москве и области дневная температура составит около 5 градусов тепла. Аналогичное похолодание затронет весь центр европейской части России.

Отмечается, что метеорологи выделяют шесть, а не четыре сезона. Это весна, первая и вторая части лета, осень, предзимье, зима. Подобное деление вызвано разницей температуры между экватором и полюсом и различием температуры между океанами и континентами.

Вильфанд пообещал москвичам «нудные дожди»

Ранее стало известно о первом снеге в Петербурге.

Погода,Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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