Ночные заморозки и первый снег ожидаются в Москве ближе к середине октября. Как сообщает «КП», об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, сейчас погода управляется циклонами, а небо зачастую закрыто облаками. Благодаря этому, в ближайшие две недели ночные температуры будут держаться на уровне от +3 до +8 градусов.
«Во второй половине октября мы можем уже увидеть снег, в этом ничего удивительного не будет. В конце октября по климатическим нормам устанавливается хотя и временный, но все-таки снежный покров», — добавила Позднякова.
Напомним, что ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что с 5 по 10 октября в Москву может прийти «старое» бабье лето. При этом по ночам температура будет снижаться до +5 градусов, а днем, при сухой погоде, воздух будет прогреваться до +10…15 градусов.