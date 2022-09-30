Ночные заморозки и первый снег ожидаются в Москве ближе к середине октября. Как сообщает «КП», об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, сейчас погода управляется циклонами, а небо зачастую закрыто облаками. Благодаря этому, в ближайшие две недели ночные температуры будут держаться на уровне от +3 до +8 градусов.

«Во второй половине октября мы можем уже увидеть снег, в этом ничего удивительного не будет. В конце октября по климатическим нормам устанавливается хотя и временный, но все-таки снежный покров», — добавила Позднякова.