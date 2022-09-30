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6 часов назад

Прогноз погоды: названа дата появления первого снега в Москве

Никита Бородкин

Ночные заморозки и первый снег ожидаются в Москве ближе к середине октября. Как сообщает «КП», об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, сейчас погода управляется циклонами, а небо зачастую закрыто облаками. Благодаря этому, в ближайшие две недели ночные температуры будут держаться на уровне от +3 до +8 градусов.

«Во второй половине октября мы можем уже увидеть снег, в этом ничего удивительного не будет. В конце октября по климатическим нормам устанавливается хотя и временный, но все-таки снежный покров», — добавила Позднякова.

Напомним, что ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что с 5 по 10 октября в Москву может прийти «старое» бабье лето. При этом по ночам температура будет снижаться до +5 градусов, а днем, при сухой погоде, воздух будет прогреваться до +10…15 градусов.

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