Климатолог рассказал об изменениях в российском климате к концу века

«Природа, понятно, приспособится — бурые медведи где-то вытеснят белых, начнут елочки расти там, где сейчас голая тундра. Лютых морозов станет меньше. Но, с другой стороны, тот тип хозяйствования, который так или иначе привязан к климатической зоне, будет меняться на огромных территориях. И изменится ареал распространения всяких малоприятных живых организмов, начиная от вирусов, заканчивая насекомыми. Какой-нибудь энцефалитный клещ появится там, где его раньше не было. И такой мелкой твари огромное количество», – рассказал эксперт.