Климатолог рассказал об изменениях в российском климате к концу века

Исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ климатолог Александр Родин рассказал о том, как изменится климат в России до конца века. Об этом сообщает «Газета.ру».
По мнению Родина, к концу столетия Россию ждёт повышение средней температуры на 3-4 градуса по Цельсию. Это приведет к значительным изменениям в ареале обитания множества организмов, включая бактерии и вирусы, что потребует серьезных преобразований в системе здравоохранения.
«Природа, понятно, приспособится — бурые медведи где-то вытеснят белых, начнут елочки расти там, где сейчас голая тундра. Лютых морозов станет меньше. Но, с другой стороны, тот тип хозяйствования, который так или иначе привязан к климатической зоне, будет меняться на огромных территориях. И изменится ареал распространения всяких малоприятных живых организмов, начиная от вирусов, заканчивая насекомыми. Какой-нибудь энцефалитный клещ появится там, где его раньше не было. И такой мелкой твари огромное количество», – рассказал эксперт.
Александр Родин также отметил, что сейчас Земля проходит пик потепления после пережитого глобального похолодания. Сам по себе это естественный процесс, но, по мнению климатолога, из-за вмешательства человека он значительно ускорился. И даже если для человека изменения могут показаться не слишком ощутимыми, то для экосистем они стали определенным шоком.
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