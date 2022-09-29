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19 минут назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали ненастные выходные

Никита Бородкин

В грядущие выходные в Москве ожидаются дожди — прольется около 30% от октябрьской нормы осадков. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос», 1 и 2 октября в столице также ожидаются магнитные бури.

Отметим, что ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с изданием предупреждала о ненастной погоде в столице. По ее подсчетам, в пятницу, 30 сентября, город и область еще будут в теплом секторе, а вот после придет холодный атмосферный фронт.

Днем в субботу, 1 октября, будет облачно, кратковременный дождь, с температурой до +13...15. В течение всего воскресенья, 2 октября, также ожидается облачность, временами будет идти дождь, дневная температура опустится до +10…13 градусов. Начиная с понедельника, 3 октября, температура воздуха продолжит падать.

Погода,Новости Москвы,Видео,Татьяна Позднякова,
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