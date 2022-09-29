В грядущие выходные в Москве ожидаются дожди — прольется около 30% от октябрьской нормы осадков. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос», 1 и 2 октября в столице также ожидаются магнитные бури.

Отметим, что ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с изданием предупреждала о ненастной погоде в столице. По ее подсчетам, в пятницу, 30 сентября, город и область еще будут в теплом секторе, а вот после придет холодный атмосферный фронт.