В грядущие выходные в Москве ожидаются дожди — прольется около 30% от октябрьской нормы осадков. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос», 1 и 2 октября в столице также ожидаются магнитные бури.
Отметим, что ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с изданием предупреждала о ненастной погоде в столице. По ее подсчетам, в пятницу, 30 сентября, город и область еще будут в теплом секторе, а вот после придет холодный атмосферный фронт.
Днем в субботу, 1 октября, будет облачно, кратковременный дождь, с температурой до +13...15. В течение всего воскресенья, 2 октября, также ожидается облачность, временами будет идти дождь, дневная температура опустится до +10…13 градусов. Начиная с понедельника, 3 октября, температура воздуха продолжит падать.