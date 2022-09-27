Из-за тумана в московском регионе шесть рейсов аэропорта Внуково ушли на запасной аэродром. Об этом пишет РИА Новости.
С утра 27 сентября в некоторых районах Москвы, а также в Подмосковье наблюдается плотный туман.
«Международный аэропорт Внуково работает в сложных метеоусловиях, в московском регионе густой туман. На 08:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково – 200-300 метров, вертикальная – 60 метров. На запасной путь в другие аэропорты отправлены шесть рейсов», – сообщили в пресс-службе аэропорта.
Также сообщается, что из-за тумана в московских аэропортах задержали и отменили в общей сложности 28 рейсов. Так, в Шереметьево задержаны пять рейсов, еще шести отменен. Во Внуково задержан вылет 15 самолетов, отменены два рейса.
Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций — более 650 метров. Воздушная гавань приняла девять рейсов, перенаправленных из других аэропортов.