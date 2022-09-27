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47 минут назад

Погода в Москве: Сильный туман накрыл Москву

Никита Бородкин

Сильный туман накрыл несколько районов Москвы утром во вторник, 27 сентября. Кадры мглы публикуют жители столицы в социальных сетях.

Как объяснил в своем Telegram-канале представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус, туманы накрыли значительную часть Центральной России. Это связано с конденсацией влаги на фоне похолодания после сильных дождей — температура утром опустилась до +3 градусов.

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Согласно данным онлайн-табло «Яндекс Расписания», по состоянию на 8:20 в столице были задержаны 17 рейсов, восемь отменены. Шесть самолетов не смогли приземлиться во «Внуково» и ушли на запасной аэродром.

Вместе с тем Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале призвал москвичей быть внимательнее за рулем в связи с ограниченной видимостью.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Международный аэропорт Внуково,
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