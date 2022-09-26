В российском городе выпал первый снег

Первый снег выпал в Екатеринбурге. Видео осадков опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.
На записи видно, что снег, выпавший на тротуары и дороги, быстро тает, однако небольшой снежный покров образовался на деревьях и траве. Ожидаемое количество осадков — до 22,1 мм. Согласно прогнозам синоптиков, осадки закончатся к ночи, после чего в столице Свердловской области похолодает — ожидаются заморозки до -8 градусов.
Как рассказывал автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин, к вечеру в южных районах Свердловской области может сформироваться снежный покров, который может продержаться несколько дней.
Отметим, что снег в сентябре для Свердловской области является не таким уж и редким явлением – в 2020 году он выпал 21 сентября, а в 2019 – 23 сентября.