В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
9 часов назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали москвичам дождь в воскресенье

Мир24

Облачная погода с дождем ожидает москвичей в воскресенье, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Синоптики пообещали москвичам дождь в воскресенье
Фото: МТРК «Мир»МТРК «Мир»

Днем в столице температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 7 градусов.

На территории Подмосковья ожидается от 6 до 11 градусов выше нуля днем и до плюс 8 градусов ночью.

Синоптики прогнозируют ветер западного направления, его скорость составит 6–11 м/с.

Ранее сообщалось, что в связи с продолжительными дождями в столице до 0:00 часов действовал «оранжевый» уровень погодной опасности, до 9:00 воскресенья – «желтый» уровень.

Погода,Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители