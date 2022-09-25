Синоптики пообещали москвичам дождь в воскресенье

Облачная погода с дождем ожидает москвичей в воскресенье, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Фото: МТРК «Мир» МТРК «Мир»

Днем в столице температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 7 градусов.

На территории Подмосковья ожидается от 6 до 11 градусов выше нуля днем и до плюс 8 градусов ночью.

Синоптики прогнозируют ветер западного направления, его скорость составит 6–11 м/с.