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3 часа назад

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Свободная прессаиещё 1

Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности. Как отмечают синоптики, данное предупреждение будет действовать до полуночи воскресенья.

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москвичей предупреждают о сильном, местами очень сильном дожде, сказано на сайте Гидрометцентра России.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что синоптики предупредили россиян о сильных осадках. Осадки и усиление ветра ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Приморском, Хабаровском краях, Ростовской, Ярославской, Саратовской областях, республиках Северного Кавказа и на Сахалине.

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