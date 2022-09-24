В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности. Как отмечают синоптики, данное предупреждение будет действовать до полуночи воскресенья.

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Москвичей предупреждают о сильном, местами очень сильном дожде, сказано на сайте Гидрометцентра России.