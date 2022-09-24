В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности. Как отмечают синоптики, данное предупреждение будет действовать до полуночи воскресенья.
Москвичей предупреждают о сильном, местами очень сильном дожде, сказано на сайте Гидрометцентра России.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что синоптики предупредили россиян о сильных осадках. Осадки и усиление ветра ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Приморском, Хабаровском краях, Ростовской, Ярославской, Саратовской областях, республиках Северного Кавказа и на Сахалине.