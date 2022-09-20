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42 минуты назад

Погода в Москве: Москвичам пообещали похолодание

Мослента

Похолодание в Москве продолжится до конца недели. Ухудшение погоды жителям столицы пообещали синоптики центра «Фобос».

Москвичам пообещали похолодание
Фото: Константин Кокошкин / КоммерсантъКонстантин Кокошкин / Коммерсантъ

По словам специалистов, температура воздуха в Москве продолжит снижаться. В среду, 21 сентября, она составит 14-15 градусов, но к концу недели упадет до 12 градусов.

Ранее столицу зацепил «ураганный» атмосферный фронт из Курской области. Из-за сильного ветра в столичном регионе упало дерево и придавило двух женщин, которые вели детей в школу. Одну из пострадавших госпитализировали.

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