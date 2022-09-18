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48 минут назад

Прогноз погоды: Москвичей ждет ветер с дождем

Елена Прошина

В Москве ожидается ухудшение погоды: во второй половине дня в воскресенье ветер усилится, выпадут обильные осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Москвичей ждет резкое ухудшение погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, в воскресенье погода в столице изменится из-за приближения фронтального раздела. Вильфанд подчеркнул, что если утром в Москве будут еще небольшие дожди, то во второй половине дня местами ожидаются сильные осадки.

Кроме того, эксперт рассказал, что температура воздуха в столице останется на комфортном уровне: 15–16 градусов, в области — до 18 градусов. Скорость ветра — до 15 м/с.

Синоптик также добавил, что в понедельник дожди только усилятся, а температура упадет до 11-14 градусов. Порывы ветра усилятся до 20 м/с. В последующие дни потепления не предвидится.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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