Москвичей ждет резкое ухудшение погоды

В Москве ожидается ухудшение погоды: во второй половине дня в воскресенье ветер усилится, выпадут обильные осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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Как говорится в сообщении, в воскресенье погода в столице изменится из-за приближения фронтального раздела. Вильфанд подчеркнул, что если утром в Москве будут еще небольшие дожди, то во второй половине дня местами ожидаются сильные осадки.

Кроме того, эксперт рассказал, что температура воздуха в столице останется на комфортном уровне: 15–16 градусов, в области — до 18 градусов. Скорость ветра — до 15 м/с.