Будет ли бабье лето

«Бабье лето — это определенные синоптические условия, когда над Европейской территорией развивается теплый Азорский антициклон, он стоит несколько дней, погода солнечная, сухая, с превышением нормы. Но не всегда же этот антициклон к нам приходит. Вот в этом году его нет, зато у нас было очень солнечное и жаркое лето. Если смотреть далеко вперед, то вероятность небольшая, прогнозы меняются. Где-то в самом конце месяца, возможно, что установится антициклон, но сначала будет достаточно прохладно, даже с какими-то заморозками ночными»,