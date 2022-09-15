Будет ли бабье лето

Многих волнует вопрос, придет ли этой осенью бабье лето или же можно убирать легкие вещи до следующей весны. Наступит ли долгожданное потепление, читайте в материале «Рамблера».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что бабье лето в Москве ожидается в третьей декаде сентября.
«Говоря о текущем сезоне, не исключено, что бабье лето придет в третьей декаде сентября, однако спрогнозировать погоду на столь длительный период нельзя»,
— подчеркнул ведущий специалист.
Правда, его коллеги из «Фобоса» с Вильфандом не согласны: по их мнению, вероятность потепления в конце этого месяца выше 20 градусов слишком мала. По словам синоптиков, сейчас регион находится под влиянием циклона, поэтому в ближайшую неделю погода в Москве будет дождливой, за исключением субботы. В «Фобосе» отметили, что бабье лето случается не каждый год и 2022, возможно, докажет это своим примером.
«Бабье лето — это определенные синоптические условия, когда над Европейской территорией развивается теплый Азорский антициклон, он стоит несколько дней, погода солнечная, сухая, с превышением нормы. Но не всегда же этот антициклон к нам приходит. Вот в этом году его нет, зато у нас было очень солнечное и жаркое лето. Если смотреть далеко вперед, то вероятность небольшая, прогнозы меняются. Где-то в самом конце месяца, возможно, что установится антициклон, но сначала будет достаточно прохладно, даже с какими-то заморозками ночными»,
— рассказали в «Фобос».
Отметим, что Вильфанд дает еще одно определение бабьего лета:
«Это период теплой сухой погоды после затяжного ненастья. Стоит отметить, что синоптики допускают, когда бабьем летом называется период, когда приходит другой антициклон, например, северный. Тогда ночи не прогреваются, но днем тепло, осадков нет. При этом бабье лето случается не каждую осень».
Есть и хорошие новости: в столице температура воздуха к выходным будет приближаться к +20 градусам в дневное время суток, а ночью будет +10 градусов.