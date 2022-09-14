Потепление до 18-19 градусов ожидается в Москве и области в субботу, 17 сентября. Как сообщает ТАСС, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Алина Котилевская спрогнозировала на выходных «августовскую» погоду.
«Наиболее существенное потепление придет в субботу. По нашим оценкам, это будет самый комфортный день на неделе — и тепло, и солнечно. Будет порядка 16-18, даже 19 градусов», — заявила синоптик.
Котилевская отметила, что такая температура примерно на четыре градуса выше нормы и соответствует концу августа – началу сентября. В воскресенье, 18 сентября, температура сохранится, однако несколько повысится облачность.
До наступления «августовской» погоды Москвичей также ожидают сравнительно теплые дни. 15 сентября ожидается 14-16 градусов тепла и небольшой дождь, 16 сентября — 16-18 градусов и интенсивные осадки во второй половине дня.