Москвичам рассказали о погоде на День города

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям Москвы и Подмосковья теплую и солнечную погоду в грядущие выходные. Как сообщает RT, воздух прогреется до +17 градусов.
«Никакого намёка на дождь. В субботу ночью по области — заморозки, в Москве — около +3, днём воздух прогреется до +15. В воскресенье — аналогичная ночь с заморозками по области и с достаточно низкой температурой в столице, и днём +16…17», — сказал синоптик.
Также в субботу в столичном регионе ожидается повышенное атмосферное давление — до 756 мм ртутного столба. Такие погодные условия связаны с приближением антициклона с северо-запада.
Напомним, что в эти дни в Москве будут отмечать День города. Праздничные мероприятия начнутся утром 10 сентября и закончатся к вечеру 11 сентября.