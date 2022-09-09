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2 часа назад

Прогноз погоды: москвичам рассказали о погоде на День города

Никита Бородкин

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям Москвы и Подмосковья теплую и солнечную погоду в грядущие выходные. Как сообщает RT, воздух прогреется до +17 градусов.

Москвичам рассказали о погоде на День города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никакого намёка на дождь. В субботу ночью по области — заморозки, в Москве — около +3, днём воздух прогреется до +15. В воскресенье — аналогичная ночь с заморозками по области и с достаточно низкой температурой в столице, и днём +16…17», — сказал синоптик.

Также в субботу в столичном регионе ожидается повышенное атмосферное давление — до 756 мм ртутного столба. Такие погодные условия связаны с приближением антициклона с северо-запада.

Напомним, что в эти дни в Москве будут отмечать День города. Праздничные мероприятия начнутся утром 10 сентября и закончатся к вечеру 11 сентября.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,
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