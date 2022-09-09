Москвичам рассказали о погоде на День города

«Никакого намёка на дождь. В субботу ночью по области — заморозки, в Москве — около +3, днём воздух прогреется до +15. В воскресенье — аналогичная ночь с заморозками по области и с достаточно низкой температурой в столице, и днём +16…17», — сказал синоптик.