В Москве ожидается до 14 градусов тепла

Погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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В Москве и Подмосковье температура днем не превысит 14 градусов тепла, в ночь на субботу в столице похолодает до одного градуса тепла, по области - до двух градусов мороза.

Скорость северного ветра в пятницу будет 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень пожарной опасности в Подмосковье продлен до 11:00 мск субботы.

"Местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении Гидрометцентра.