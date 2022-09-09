Россиянам назвали сроки прихода бабьего лета

«Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето — период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября», — спрогнозировал синоптик.