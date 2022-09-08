Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Москве

Погода в столице изменится с пятницы. Дневная температура повысится до 16 градусов тепла, будет светить солнце, осадков практически не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с пятницы, погода будет повеселее - преимущественно без осадков, солнышко будет показываться, много солнца. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне 14-16 градусов, по области - даже до 17 градусов. Ветер будет уже слабее и не северный, а восточный и юго-восточный. До бабьего лета еще не дотягиваем, но жить станет повеселее", - сказал он.
По словам Вильфанда, такой характер погоды сохранится в субботу, воскресенье и понедельник.
Метеоролог сообщил, что в четверг погода в Москве будет еще "скучной" и холодной: облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, а максимальная температура - 10-12 градусов тепла.
"Это примерно на 5 градусов ниже климатической нормы", - отметил он.