Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Москве

"Начиная с пятницы, погода будет повеселее - преимущественно без осадков, солнышко будет показываться, много солнца. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне 14-16 градусов, по области - даже до 17 градусов. Ветер будет уже слабее и не северный, а восточный и юго-восточный. До бабьего лета еще не дотягиваем, но жить станет повеселее", - сказал он.