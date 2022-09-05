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58 минут назад

Прогноз погоды: россиян предупредили о возвращении жары

Никита Бородкин

Жара на несколько дней вернется в российские регионы. Глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал URA.RU, что это связано с массой теплого воздуха в Казахстане.

Он отметил, что 4 сентября в республике был самый жаркий день в году — там установили несколько десятков температурных рекордов.

«Но в ближайшее время холод начнет проникать на территорию Казахстана, столбики термометров опустятся в среднем на 15 градусов, за счет чего тепло пойдет на Алтай. И там на два дня, 6 и 7 сентября будут самыми теплыми районами нашей страны», — объяснил метеоролог.

В отдельных районах температура может повышаться до +30 градусов. В частности, в Белокурихе и Горно-Алтайске ожидается до +33 градусов. После этого холодный воздух вытеснит тепло на восток: к 8 сентября жара дойдет до Иркутской области, а к 9 сентября — в Бурятию и Забайкальский край.

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В европейскую часть РФ жара вернется на выходных. 10 и 11 сентября воздух в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе прогреется до +26…28 градусов.

Погода,Общество,Видео,Александр Шувалов,
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