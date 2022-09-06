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2 часа назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали дождь 6 сентября

Москва24иещё 1

Во вторник, 6 сентября, в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Москвичам рассказали о погоде 6 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом температура воздуха в столице составит 11–13 градусов, а в Подмосковье – 9–14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа. По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,
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