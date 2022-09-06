Москвичам рассказали о погоде 6 сентября

Во вторник, 6 сентября, в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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При этом температура воздуха в столице составит 11–13 градусов, а в Подмосковье – 9–14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 750 миллиметров ртутного столба.